АТОР проверяет данные о россиянах среди раненых при обрушении скалы в Каппадокии Фото: Оксана ЗУЙКО.

Ассоциация туроператоров России проверяет данные о наличии туристов из РФ среди пострадавших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АТОР.

«В настоящий момент мы проверяем информацию о возможном нахождении среди них россиян - клиентов туроператоров», - говорится в сообщении.

Одна из естественных скальных формаций обрушились в регионе Каппадокия

Как уточнили в АТОР, в настоящий момент власти Турции передали информацию о двух погибших и одном раненом. При этом их гражданство не уточняется. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее KP.RU сообщал, что 29 октября в популярной среди туристов турецкой Каппадокии в городе Гёреме, провинция Невшехир, обрушилась так называемая «волшебная дымовая труба». На место были направлены несколько машин скорой помощи, произошедшее вызвало панику среди присутствующих на месте обвала людей.