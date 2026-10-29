Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета 97,3% бюллетеней Фото: REUTERS.

Партия «Ликуд» действующего премьера Биньямина Нетаньяху удерживает первое место на выборах в Израиле — после обработки 97,3% бюллетеней у неё 27 мандатов в 120-местном Кнессете. Данные обнародовал ЦИК страны.

Главный конкурент от оппозиции, партия «Яшар» Гади Айзенкота, идёт второй с 21 креслом. Блок Нетаньяху вместе с ультраправыми и ортодоксальными союзниками пока контролирует 53 места, у оппозиции 48, ещё 19 забирают арабские партии — с ними, судя по прогнозам, коалицию собирать не хочет никто.

Полные результаты ЦИК обещает до конца дня 29 октября, официальные итоги — не позже 4 ноября. Дальше президент Ицхак Герцог начнёт консультации с партиями и поручит одному из депутатов собрать кабинет. Для большинства нужно 61 кресло, а такого пока нет ни у кого. Первому претенденту дадут 28 дней плюс две недели на продление, второму — ровно 14 дней без права отсрочки.

Если коалиция так и не сложится, через 90 дней страну ждут новые выборы. Нетаньяху останется у руля до присяги нового правительства.