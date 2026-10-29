Фото: REUTERS.
После парламентских выборов в Израиле, которые прошли во вторник, 27 октября, подсчитано 90% голосов (долгий подсчет в основном связан с особенностью голосования разбросанных по стране военных).
Итоги на этот момент: блок во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху и его партией «Ликуд» не получает абсолютного большинства, то есть не сможет сформировать правительство по своему усмотрению. На пятки ему наступает оппозиция, так называемый «блок перемен», чей лидер - отставной генерал-лейтенант Гади Айзенкот.
Фото: REUTERS.
И в любом случае феноменально высокий результат показали арабские партии, которые защищают интересы мусульманского населения страны.
Похоже, Израилю предстоит долгий процесс политической неопределенности - дальше все будет зависеть от формирования парламентских коалиций.
Между тем партия «Нетаньяху» уже пытается, по сути, опротестовать результаты выборов - она подала в ЦИК жалобу на иностранное вмешательство, утверждая, что арабские страны во главе с Катаром «подогрели» избирателей-мусульман деньгами.
Днем 29 октября выборный расклад выглядел так.
Блок Нетаньяху получает 53 места в парламенте.
Блок Айзенкота - 48 мест.
Четыре арабские партии - 19 мандатов.
Всего в Кнессете 120 кресел, то есть для абсолютного большинства надо получить 61 место.
Израильской ЦИК осталось подсчитать 480 тысяч голосов в двойных конвертах - эти бюллетени, заполненные военными дипломатами, находящимися за границей, и другими гражданами Израиля, кто не мог голосовать на своем участке.
Как полагают эксперты, этот подсчет кардинально не изменит уже имеющуюся картину.
Фото: REUTERS.
Жалобу Нетаньяху и Ко на внешнее вмешательство в выборы ЦИК страны восприняла хладнокровно, сообщив: никаких значимых нарушений не выявлено. Арабские партии занялись политическим айкидо, утверждая: они обеими руками за объективное расследование, которое подтвердит: никакого подкупа не было. Премьер же продолжает утверждать: выборы у него украли.
Востоковед Александр Каргин в эфире радио «Комсомольская правда» дал прогноз дальнейшего развития событий.
- Какой вариант формирования правительства вам кажется наиболее вероятным?
- Через полгода будут новые выборы, потому что никто не договорится и нового правительства не будет.
Ситуация может повторить то, что было с 2019 по 2021 годы. Тогда в Израиле прошло пять выборов, а Нетаньяху все это время оставался премьером. Думаю, сейчас его план - держаться таким же образом.
Из менее вероятных сценариев - оппозиция объединится с арабскими партиями. Такой вариант я считаю крайне малореализуемым, поскольку там есть серьезные разногласия.
Правительство национального единства, то есть союз блоков Нетаньяху и Айзенкота тоже маловероятен, слишком велика взаимная ненависть. (Сын Айзенкота, будучи военным, погиб при зачистке сектора Газа. Отставной генерал винит Нетаньяху в том, что он допустил события 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись в Израиль — Ред.).
Фото: REUTERS.
- Если к власти все же придет коалиция из блока Айзенкота и одной из арабских партий, как может измениться политика Израиля на Ближнем Востоке и по отношению к России?
- Ближневосточный конфликт обусловлен намного более и глубокими причинами, чем персональный фактор. Противостояние Ирана и Израиля имеет очень серьезные корни. Полагаю, что в ноябре возможно возобновление боевых действий между Израилем, США и Ираном вне зависимости от того, кто будет премьером.
У Нетаньяху есть поддержка со стороны Дональда Трампа, однако, когда его президентский срок через два года закончится, американская помощь может прекратиться. В Израиле считают, что если к власти в США придут демократы, они наложат санкции на Тель-Авив и прекратят продажу оружия, а если республиканцы, — отношения просто охладятся.
Фото: REUTERS.
Израиль пойдет в самостоятельное плавание, и тогда он будет по-другому ориентироваться на те или иные внешнеполитические силы. Думаю, что власти страны попытаются выстроить отношения нового формата с Россией, Китаем, строить дополнительные союзы на Ближнем Востоке.
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