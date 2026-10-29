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НовостиЗдоровье29 октября 2026 15:35

Врач назвала самые распространенные причины детского храпа

Врач Красношеева связала детский храп с увеличенными аденоидами
Анастасия ПИГИНА
Среди других факторов специалист назвала искривление носовой перегородки.

Среди других факторов специалист назвала искривление носовой перегородки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Детский храп может возникать не только из-за простуды, но и по другим причинам, связанным с дыхательными путями. Оториноларинголог Екатерина Красношеева рассказала, почему ребенок храпит во сне и на что родителям стоит обратить внимание. Об этом пишет Lenta.ru.

«Самая частая причина детского храпа – это увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в норме защищают от инфекций, но при гипертрофии сужают просвет глотки и мешают свободному дыханию ребенка», – поделилась медик.

По словам врача, храп также может появляться из-за аллергического ринита, заложенности носа и простуды. При этих состояниях слизистая отекает, поэтому ребенку становится сложнее дышать через нос. Причиной могут быть как сезонная аллергия, так и круглогодичный насморк.

Среди других факторов специалист назвала искривление носовой перегородки, узкое небо, неправильный прикус и лишний вес. Если ребенок регулярно храпит во сне, родителям стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и при необходимости подобрать лечение.

Ранее сомнолог Александр Пальман рассказал, какие методы могут помочь справиться с изматывающим храпом, если обычные советы не дают результата.