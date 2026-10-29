Патриарх Кирилл сообщил, что бойцы ВС РФ делают всё для гумпомощи в Алешках Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Военнослужащие российской армии выкладываются по полной, чтобы наладить доставку продуктов и лекарств в Алешки. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение показали в эфире ИС «Вести».

Бойцы не только обеспечивают безопасность местных жителей, но и рискуют собой ради разминирования дорог и гуманитарных коридоров. Патриарх пожелал военным, чтобы Господь сохранил их на этом непростом пути.

Напомним, о старте гуманитарной операции в Алешках Херсонской области в ближайшие дни сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока согласован лишь один участок, и добавил: инициатива первой леди США Мелании Трамп касалась как раз этого населённого пункта.

Как отметил представитель Кремля, операция уже запущена, из Москвы вылетел борт. Схема доставки будет непростой, ведь в районе идёт разминирование.