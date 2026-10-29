Один из пятерых раненых при атаке БПЛА на Петербург скончался в больнице

Один из пятерых раненных при атаке БПЛА на Петербург скончался в больнице Фото: REUTERS.

В Санкт-Петербурге скончался один из пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов Украины, произошедшей 18 октября. Об этом пишет "КП-Петербург" со ссылкой на НИИ имени Джанелидзе.

В медицинское учреждение поступили двое раненых. Несмотря на усилия врачей, одному из них не удалось помочь - он скончался от полученных травм. Второго пострадавшего удалось спасти, и он был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

В общей сложности в результате атаки дронов ранения получили пять человек. Один из пострадавших скончался ранее - он был в машине, на которую рухнули обломки.

Ранее KP.RU сообщил, что вечером 28 октября и ночью 29 октября силы ПВО РФ нейтрализовали 613 украинских беспилотников, летевших на Московский регион. Это самая масштабная атака с начала года, уступающая лишь сентябрьскому рекорду (более 1,6 тыс. дронов) и атаке 21-22 октября (630 дронов).