Какое сочетание продуктов мешает похудеть: объяснение нутрициолога

Для контроля веса важно учитывать общий рацион и размер порций. Фото: novak.elcic / Shutterstock / Fotodom

При похудении важно не только количество съеденного, но и состав блюд. Медицинский нутрициолог Александр Филимонов рассказал, почему избыток быстрых углеводов и жиров в одном приеме пищи может способствовать набору веса. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Самое опасное для фигуры сочетание — это одновременный избыток доступных углеводов и жиров, поскольку это приводит к прямому отложению жира», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, углеводы из такой еды быстро усваиваются и повышают уровень инсулина в крови. Этот гормон участвует в регулировании обмена веществ и помогает организму запасать питательные вещества. В результате избыток энергии может откладываться в виде жира.

К блюдам, в которых сочетаются жиры и большое количество доступных углеводов, нутрициолог отнес торт, пиццу, картофель фри и бургеры. При этом для контроля веса важно учитывать общий рацион и размер порций, а не исключать отдельные продукты без необходимости. Филимонов также посоветовал сочетать источники жиров с белком и овощами, например, подавать стейк с салатом и авокадо.

Ранее специалисты рассказали о метаболической диете, которая основана на подсчете баллов за употребляемые продукты. Сторонники этой системы питания утверждают, что она помогает ускорить обмен веществ.