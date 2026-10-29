Ушаков сообщил, что костяк делегации РФ для переговоров в Абу-Даби сформирован Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в беседе с ИС «Вести», что основа делегации РФ для трёхсторонних переговоров в Абу-Даби уже сформирована. Правда, конкретные фамилии он пока не назвал.

«Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», — указал помощник главы государства.

Накануне Ушаков сообщал, что трехсторонние переговоры по Украине с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдут в Абу-Даби после 4 ноября. Больше никакой конкретики он предоставлять не стал.

Ранее тему прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль обязательно сообщит о дате трёхсторонней встречи Россия — США — Украина в Абу-Даби, как только она станет известна.