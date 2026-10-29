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НовостиПроисшествия29 октября 2026 17:04

Четыре человека ранены в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области

Один из пострадавших при атаке ВСУ по Белгородской области находится в тяжелом состоянии
Семен ЗИМИН
Четыре человека ранены в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области

Четыре человека ранены в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четыре человека. Как сообщил оперативный штаб региона, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В городе Шебекино дрон ударил по машине. Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще одной жительнице Шебекино помощь оказали в городской больнице № 2 Белгорода — она получила акубаротравму после атаки FPV-дрона на частный дом.

А в селе Гора-Подол Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения тела.

Ранее в поселке Красная Яруга Белгородской области при детонации дрона Вооруженных сил Украины погибла женщина — она получила тяжелые ранения и скончалась на месте. Также в Шебекино ранее был ранен ещё один мужчина.