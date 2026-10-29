Путин: в саммите Россия — Африка принял участие 21 лидер африканских стран Фото: REUTERS.

В московском саммите Россия — Африка принял участие 21 африканский лидер. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги встречи. Девиз нынешнего форума — «За мир», а главной темой стало партнёрство и взаимное уважение во имя всеобщего роста и процветания.

В мероприятии участвовали главы делегаций из подавляющего большинства государств континента, а также руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур. Такой состав говорит о серьёзном интересе Африки к диалогу с Москвой.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за укрепление роли Африки как одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка. По его словам, Москва всемерно поддерживает становление континента в новой системе международных отношений.