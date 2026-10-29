Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 17:12

Путин: в саммите Россия — Африка принял участие 21 лидер африканских стран

Путин сообщил, что девиз саммита Россия — Африка в Москве — «За мир»
Семен ЗИМИН
Путин: в саммите Россия — Африка принял участие 21 лидер африканских стран

Путин: в саммите Россия — Африка принял участие 21 лидер африканских стран

Фото: REUTERS.

В московском саммите Россия — Африка принял участие 21 африканский лидер. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги встречи. Девиз нынешнего форума — «За мир», а главной темой стало партнёрство и взаимное уважение во имя всеобщего роста и процветания.

В мероприятии участвовали главы делегаций из подавляющего большинства государств континента, а также руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур. Такой состав говорит о серьёзном интересе Африки к диалогу с Москвой.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за укрепление роли Африки как одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка. По его словам, Москва всемерно поддерживает становление континента в новой системе международных отношений.