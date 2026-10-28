Путин заявил о поддержке Африки в качестве центра многополярного мира

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Россия выступает за укрепление роли Африки в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Россия всемерно поддерживает становление Африки в качестве одного из ключевых центров в новой системе многополярного мироустройства", - сказал российский лидер.

Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Глава государства также подчеркнул дружественный характер отношений между Москвой и Аддис-Абебой.

Напомним, что сейчас проходит третий саммит Россия - Африка. Он продлится два дня. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что с Африкой можно и нужно работать.

Ранее KP.RU сообщал, что на полях саммита подписан ряд документов. В МИД России рассчитывают, что он станет очередным шагом в формировании правовой базы сотрудничества с ведущими африканскими организациями.