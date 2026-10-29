Путин: РФ и Африка приняли план действий форума партнёрства на 2027-2029 годы Фото: REUTERS.

Лидеры России и африканских государств по итогам саммита утвердили совместный план действий форума партнерства Россия — Африка на 2027–2029 годы. Об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Путин. По его словам, участники встречи опирались на опыт сотрудничества, накопленный еще в годы борьбы народов континента с колониальным гнетом и в период становления молодых африканских государств.

Российский лидер отметил, что все участники саммита были едины: сохранение традиций проверенной временем дружбы — лучшая гарантия успешного будущего российско-африканских отношений.

В утвержденном плане содержится обширный перечень конкретных задач по развитию связей в экономике и торговле, а также в социальной и гуманитарной сферах. Среди ключевых пунктов — качественное и количественное наращивание встречных экспортно-импортных поставок.

Отдельно Путин подчеркнул, что Россия и страны Африки выступают естественными партнерами при формировании справедливого миропорядка. Позиции государств совпадают по ключевым вопросам международной повестки.