Путин: Уровень товарооборота России и Африки составляет 27 миллиардов долларов Фото: REUTERS.

Уровень товарооборота между Россией и Африкой на сегодняшний день составляет 27 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

«Нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 миллиардов долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, в начале пути», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что инвестиции России в товарооборот измеряются десятками миллиардов долларов. Страна также стремится к наращиванию встречных экспортно-импортных обменов.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия продолжит поставлять зерно в страны Африки. Как подчеркнул Владимир Путин, работа по данному направлению будет осуществляться как по контрактам, так и безвозмездно.