Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоге на сверхдоходы компаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Документ поддержали единогласно — на это обратил внимание спикер Вячеслав Володин.

Речь идёт о дополнительных поступлениях в федеральный бюджет. Извлекать их планируют из прибыли организаций, добывающих полезные ископаемые, в том числе золото, за счёт удачной мировой конъюнктуры. В тот же день депутаты приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты — часть общей налоговой политики.

Налогом обложат прирост стоимости добытого сырья, если средняя рублёвая цена на мировом рынке за период превысит показатель 2025 года минимум на 10 %. Общая ставка составит 30 %, для золотодобычи — 20 %.

По словам Володина, государство полностью выполняет социальные обязательства перед гражданами, но меры поддержки нужно расширять. Для этого и требуется справедливое налогообложение таких отраслей, как золотодобыча.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что менять систему налогообложения нефтегазовых компаний в текущих условиях нет смысла.