Путин: Число африканских студентов в РФ будет расти, в том числе на бюджете Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Число африканских студентов, обучающихся в России, будет расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

«Будет увеличиваться число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. Хочу сказать, что и нам в России такая работа нужна и выгодна», - отметил президент.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день образование в российских вузах уже получают почти 40 тысяч студентов из Африки. При этом стипендиальная квота на 2026-2027 учебный год выросла еще на 5,5 тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия окажет помощь странам Африки в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. Как заявил Путин, РФ нарастит поставки эффективных лекарственных препаратов и будет проводить совместные учения по реагированию.