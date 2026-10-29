Путин: дату и место следующего саммита Россия — Африка согласуют своевременно Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита «Россия — Африка» в Москве заявил, что место и дату следующего форума согласуют и объявят заблаговременно. Также он поблагодарил африканских коллег за продуктивную работу в российской столице.

Путин отметил, что рассчитывает на успех африканских партнёров и уверен: друзья из Африки будут добиваться поставленных целей. Сама встреча в Москве, по его словам, прошла в деловой и заинтересованной атмосфере.

Главным итогом саммита стало утверждение совместного плана действий форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы. Этот документ лидеры России и африканских государств подписали по результатам переговоров.

По словам Путина, при подготовке плана стороны опирались на опыт сотрудничества, накопленный ещё в годы борьбы народов континента с колониальным гнетом и в период становления молодых африканских государств.