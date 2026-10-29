Суд в Москве рассмотрит два новых протокола в отношении компании Google Фото: REUTERS.

Столичный суд взялся за Google снова: в Москву поступили два свежих протокола на американскую корпорацию. Речь о неудалении запрещенной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Заседания уже назначены — на 3 и 10 ноября. По каждому из протоколов компании светит штраф до 4 миллионов рублей. Суть претензий прежняя: Google не убрал контент, который по российскому законодательству обязан был удалить. Речь идет о части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Для корпорации это далеко не первый подобный разговор. Таганский суд Москвы уже не раз наказывал Google рублем за неудаление запрещенной информации и другие нарушения российских законов. Так что нынешние разбирательства — скорее продолжение давней истории, чем что-то новое.

Любопытные цифры всплыли и в другом процессе. Конкурсный управляющий российского «Гугла» Валерий Таляровский рассказал в суде, что отечественная структура выплатила 16,8 миллиарда рублей штрафов, присужденных американской Google LLC.