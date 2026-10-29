Путин: РФ никогда не рассматривала страны Африки как объекты для соперничества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская сторона никогда не рассматривала страны Африки в качестве объектов для соперничества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

Глава государства подчеркнул, что для России африканские страны всегда были только друзьями. По словам Путина, российская сторона не проводила колониальную политику, а помогала африканским странам освободиться от зависимости от других стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день уровень товарооборота между Россией и Африкой составляет 27 миллиардов долларов. Инвестиции РФ в него измеряются десятками миллиардов долларов.

На полях саммита «Россия — Африка» также был утвержден совместный план действий форума партнерства на 2027–2029 годы.