Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 17:40

Путин: РФ никогда не рассматривала страны Африки как объекты для соперничества

Путин заявил, что страны Африки всегда были для России друзьями и не рассматривались как объекты для соперничества
Мария МАМАЕВА
Путин: РФ никогда не рассматривала страны Африки как объекты для соперничества

Путин: РФ никогда не рассматривала страны Африки как объекты для соперничества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская сторона никогда не рассматривала страны Африки в качестве объектов для соперничества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам пленарных заседаний на полях саммита «Россия — Африка».

Глава государства подчеркнул, что для России африканские страны всегда были только друзьями. По словам Путина, российская сторона не проводила колониальную политику, а помогала африканским странам освободиться от зависимости от других стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день уровень товарооборота между Россией и Африкой составляет 27 миллиардов долларов. Инвестиции РФ в него измеряются десятками миллиардов долларов.

На полях саммита «Россия — Африка» также был утвержден совместный план действий форума партнерства на 2027–2029 годы.