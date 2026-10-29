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НовостиПолитика29 октября 2026 17:41

«Нельзя с водой выплеснуть и ребёнка»: Путин высказался о реформировании ООН

Путин: при реформировании ООН нельзя «с водой выплеснуть и ребенка»
Семен ЗИМИН
«Нельзя с водой выплеснуть и ребёнка»: Путин высказался о реформировании ООН

«Нельзя с водой выплеснуть и ребёнка»: Путин высказался о реформировании ООН

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка высказался о реформировании ООН и представительстве африканских стран в глобальных структурах. Глава государства отметил, что согласен с коллегами: мир серьёзно изменился, и международные институты нуждаются в перестройке.

При этом Путин предупредил, что действовать тут нужно аккуратно. Президент подчеркнул: при перестройке ООН нельзя «с водой выплеснуть и ребёнка».

Отдельно Путин затронул тему справедливого представительства африканских стран в глобальной системе принятия решений. Речь идёт в том числе о Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах. По мнению президента, голос Африки там должен звучать весомее.