«Нельзя с водой выплеснуть и ребёнка»: Путин высказался о реформировании ООН Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка высказался о реформировании ООН и представительстве африканских стран в глобальных структурах. Глава государства отметил, что согласен с коллегами: мир серьёзно изменился, и международные институты нуждаются в перестройке.

При этом Путин предупредил, что действовать тут нужно аккуратно. Президент подчеркнул: при перестройке ООН нельзя «с водой выплеснуть и ребёнка».

Отдельно Путин затронул тему справедливого представительства африканских стран в глобальной системе принятия решений. Речь идёт в том числе о Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах. По мнению президента, голос Африки там должен звучать весомее.