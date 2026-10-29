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НовостиПолитика29 октября 2026 17:47

Путин рассказал, как ему далась роль экскурсовода для африканских гостей

Путин заявил, что не считал себя экскурсоводом для африканских лидеров
Семен ЗИМИН
Путин рассказал, как ему далась роль экскурсовода для африканских гостей

Путин рассказал, как ему далась роль экскурсовода для африканских гостей

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка ответил на вопрос, как ему далась роль экскурсовода на выставке российских достижений. Глава государства признался, что не считает себя гидом для африканских коллег.

Путин пояснил: основные пояснения давали федеральные министры, а он лишь иногда добавлял что-то от себя в ходе разговора. По его словам, делать это ему было приятно, ведь темы на выставке — направления, в которых Россия добивается успехов. Их можно предлагать африканским друзьям не только для обсуждения, но и для совместной работы.

За день до этого президент впервые в жизни попробовал себя в роли экскурсовода. Он лично представлял гостям передовые российские технологии: разработки в сфере цифровых платежей, строительство атомных электростанций и развитие рыбопромыслового флота. Отдельно показал систему международных расчетов, позволяющую мгновенно переводить средства между обычными и цифровыми валютами.