Путин рассказал, как ему далась роль экскурсовода для африканских гостей Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка ответил на вопрос, как ему далась роль экскурсовода на выставке российских достижений. Глава государства признался, что не считает себя гидом для африканских коллег.

Путин пояснил: основные пояснения давали федеральные министры, а он лишь иногда добавлял что-то от себя в ходе разговора. По его словам, делать это ему было приятно, ведь темы на выставке — направления, в которых Россия добивается успехов. Их можно предлагать африканским друзьям не только для обсуждения, но и для совместной работы.

За день до этого президент впервые в жизни попробовал себя в роли экскурсовода. Он лично представлял гостям передовые российские технологии: разработки в сфере цифровых платежей, строительство атомных электростанций и развитие рыбопромыслового флота. Отдельно показал систему международных расчетов, позволяющую мгновенно переводить средства между обычными и цифровыми валютами.