Путин: РФ вкладывает почти 25 млрд долларов в строительство одной АЭС в Египте Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка сообщил, что Москва вкладывает почти 25 миллиардов долларов в строительство одной атомной электростанции в Египте.

Путин подчеркнул, что Россия традиционно сильна во многих сферах, включая логистику и энергетику, и эти компетенции только растут. По его словам, из 32 атомных блоков, которые возводят за рубежом третьи страны, 28 строит российская компания «Росатом».

При этом Египет — не единственный пример. Похожая ситуация и в Турции, где Россия также участвует в строительстве АЭС. Путин добавил, что Москва готова продолжать работу и на африканском континенте.

Накануне в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия — Африка в Москве. В начале встречи российский лидер поблагодарил президента Египта за то, что тот приехал в столицу для участия в мероприятии.