Путин: Россия поддерживает контакты практически со всеми Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что Москва поддерживает контакты практически со всеми вовлечёнными сторонами. По его словам, это должно помочь избежать новых конфликтов и урегулировать уже существующие.

Путин выразил надежду, что российское влияние так или иначе поспособствует решению имеющихся проблем. Главный акцент он сделал на недопущении эскалации.

Накануне глава государства высказался о сотрудничестве стран — экспортёров газа. Выступая на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран-экспортёров газа в Москве, он подчеркнул: никакого картеля не создаётся, и международное право здесь ни при чём. По словам Путина, участники форума не делают ничего, что противоречило бы принципам международного права.