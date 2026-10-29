Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Напомним, что 29 октября в Москве проходит саммит «Россия — Африка».

«Наши отношения <...> в двустороннем плане развиваются успешно. Политический диалог идет на регулярной основе. <...> В прошлом году заключено важное межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций», - отметил Путин.

По словам президента, Россия и Конго расширяют торгово-экономические связи, укрепляют научно-техническое взаимодействие, а также гуманитарное сотрудничество. Глава государства также назвал Сассу-Нгессо своим другом, открывая двустороннюю встречу.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва завершила процедуры для вступления в силу договора с Браззавилем о взаимной защите и поощрении инвестиций.