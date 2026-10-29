Трагедия в Толедо усилила давление на руководство Испании: на что повлияла ж/д катастрофа

El País: столкновение поездов в Испании ведет к кризису правительства Санчеса Фото: REUTERS.

Жуткое железнодорожное происшествие в Толедо повлияет на отношение к правительству действующего премьера Испании Педро Санчеса. Столкновение поездов может привести к политическому кризису. Такое мнение выразила газета El País.

В статье отмечается, что на фоне приближающихся выборов оппозиция требует расследовать причины аварии. Предполагается, что министр транспорта Испании Оскар Пуэнте может покинуть пост из-за подробностей расследования ЧП.

Председатель Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо после трагедии призвал провести независимую проверку инфраструктуры. Ряд официальных деятелей также потребовали политической ответственности.

Количество жертв столкновения двух поездов возросло до 74. Катастрофа произошла утром 28 октября.