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НовостиВ мире29 октября 2026 20:39

ВС США готовятся к операции против Ирана: Пентагон и Белый дом обсудили военный план

WSJ: глава CENTCOM Купер представил Трампу варианты ударов по Ирану
Алина КОЧНЕВА
Глава CENTCOM Купер представил Трампу варианты ударов по Ирану

Глава CENTCOM Купер представил Трампу варианты ударов по Ирану

Фото: REUTERS.

Американское военное руководство готовится к возобновлению операции против Ирана. На этом фоне Пентагон и Белый дом обсудили варианты ударов по исламской республике. Их представил президенту США Дональду Трампу глава CENTCOM Брэдли Купер, цитирует газета The The Wall Street Journal.

По ее сведениям, адмирал выступил с докладом перед американским лидером в четверг, 29 октября. Известно, что на встрече присутствовали и другие представители Военного министерства США.

Так, пишет газета, в переговорах приняли участие шеф Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС Дэн Кейн. Они обсудили варианты начала военных действий.

Как утверждает Associated Press, американские чиновники уже предупредили страны Ближнего Востока о возможном возобновлении боевых действий в Иране. США призвали ряд государств подготовиться к атакам после выборов в Конгресс.