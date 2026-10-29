Следовавшие в аэропорты Москвы рейсы перенаправили из-за ограничений: самолеты ушли в запасные гавани

Более 20 следовавших в Москву самолетов перенаправили в другие города Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Все столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения в авиагаванях действуют с 22:50. На этом фоне более 20 самолетов, следовавших в Москву, перенаправили в другие города.

По данным ТАСС, летевшие в Домодедово из Баку и Калининграда рейсы сели в Нижнем Новгороде и Петербурге. Ряд самолетов вернулись в пункты вылета. Еще 12 самолетов, летевших во Внуково, были перенаправлены в Петербург, Минск, Ярославль и другие города.

"Это рейсы из Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула и Сыктывкара", - оповестили в московском аэропорту.

Попытка атаки на Московский регион в ночь на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала года. В сторону области летели 613 дронов. Средства ПВО нейтрализовали основную часть БПЛА на дальних рубежах.