"Все сложнее объяснять": Каллас пожаловалась на усталость ЕС от Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что жители стран ЕС устали от конфликта на Украине и политикам становится все труднее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева.

Свое мнение дипломат высказала в ходе публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. Обсуждение состоялось в Монреальском университете.

"Конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этого конфликта", - сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас считает, что несмотря на это, европейским государствам необходимо сохранять приверженность поддержке Украины и наращивать оказываемую ей помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что поставки вооружений Киеву не смогут повлиять на ход боевых действий. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Украины к мирному урегулированию.