ЕС намерен запросить у Британии и Канады до 25 млрд евро для Киева Фото: REUTERS.

ЕС намерен обратиться к Британии и Канаде с просьбой выделить Украине от 20 до 25 миллиардов евро в 2027 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на европейский источник.

"ЕС определенно запросит у Великобритании и Канады около 20-25 миллиардов евро для Украины на следующий год на предстоящих саммитах", - сказал собеседника издания.

Европейский информатор уточнил, что Япония и Австралия также могут принять участие в финансировании Киева, однако предполагаемые объемы их помощи будут значительно меньше.

Как утверждает источник, вопрос о предоставлении поддержки Киеву обсудят 29-30 октября на саммите ЕС - Канада, а также в ходе встречи с британской стороной, намеченной на 20 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что Запад за время конфликта направил киевскому режиму колоссальные суммы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что эти средства могли бы превратить Украину в "технологический Дубай".