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НовостиВ мире29 октября 2026 22:24

МИД Колумбии раскрыл число погибших и пропавших без вести граждан на Украине

Le Monde: более 250 колумбийцев погибли на Украине
Мария ПАНЮТИНА
Более 250 колумбийцев погибли в ходе конфликта на Украине

Более 250 колумбийцев погибли в ходе конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

По меньшей мере 256 граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на Украине, погибли. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные колумбийского Министерства иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что речь идет о колумбийцах, которые отправились участвовать в украинском конфликте. Так, на 29 октября было зафиксировано 256 погибших граждан, еще 973 человека числятся пропавшими без вести.

По данным издания, бывшие военнослужащие колумбийской армии пользуются спросом в ВСУ в качестве наемников и бойцов вспомогательных подразделений благодаря опыту, полученному во время вооруженных столкновений в различных регионах Колумбии.

Ранее KP.RU сообщал, что более 50 тысяч наемников из-за рубежа служат в рядах ВСУ. Аналитик Дуглас Макгрегор отметил, что их финансируют британское Ми-6 и американское ЦРУ. Он добавил, что люди ради денег обрекают себя на гибель.