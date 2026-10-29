В России хотят изменить перечень документов для покупки табака: подробности

Минздрав хочет расширить список документов для покупки табака Фото: Shutterstock.

Минздрав России предложил расширить список документов, с помощью которых покупатели смогут подтверждать свой возраст при приобретении табачной и никотинсодержащей продукции. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Согласно проекту ведомства, в обновленный перечень планируется включить 14 видов удостоверений личности. В частности, предлагается добавить временное удостоверение личности лица без гражданства, выданное в России.

В настоящее время возраст покупателей табачной продукции можно подтвердить с помощью паспорта, загранпаспорта, водительских прав, паспорта моряка, дипломатического и служебного паспортов, а также удостоверения личности военнослужащего или военного билета.

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