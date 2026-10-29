Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 октября 2026 22:43

Блок Нетаньяху получил менее половины мест в парламенте после выборов

Блок Нетаньяху одержал победу на выборах, но получил меньшинство в парламенте
Алина КОЧНЕВА
Блок Нетаньяху одержал победу на выборах, но получил меньшинство в парламенте

Блок Нетаньяху одержал победу на выборах, но получил меньшинство в парламенте

Фото: REUTERS.

Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Израиле. После обработки 100% бюллетеней стало ясно, что блок премьера Биньямина Нетаньяху стал лидером. Всего коалиция получила 53 места в парламенте из 120 возможных, пишет портал Ynet.

Блок Биньямина Нетаньяху не смог обеспечить парламентское большинство. Сама партия премьера Израиля "Ликуд" получила 27 мандатов. Она стала самой крупной в парламенте.

Однако для обеспечения большинства блоку было необходимо взять не менее 61 места. Оппозиционный блок получил 48 мандатов. Еще 19 мест завоевали арабские партии.

Тем временем определили предположительных кандидатов на пост премьера Сербии. Ими оказались бывший глава центрального банка, кардиолог, баскетболист и химик. Одним из ярких представителей победившей партии стал медик и профессор Нови-Садского университета Илия Срданович.