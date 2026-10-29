Блок Нетаньяху получил менее половины мест в парламенте после выборов

Блок Нетаньяху одержал победу на выборах, но получил меньшинство в парламенте Фото: REUTERS.

Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Израиле. После обработки 100% бюллетеней стало ясно, что блок премьера Биньямина Нетаньяху стал лидером. Всего коалиция получила 53 места в парламенте из 120 возможных, пишет портал Ynet.

Блок Биньямина Нетаньяху не смог обеспечить парламентское большинство. Сама партия премьера Израиля "Ликуд" получила 27 мандатов. Она стала самой крупной в парламенте.

Однако для обеспечения большинства блоку было необходимо взять не менее 61 места. Оппозиционный блок получил 48 мандатов. Еще 19 мест завоевали арабские партии.

Тем временем определили предположительных кандидатов на пост премьера Сербии. Ими оказались бывший глава центрального банка, кардиолог, баскетболист и химик. Одним из ярких представителей победившей партии стал медик и профессор Нови-Садского университета Илия Срданович.