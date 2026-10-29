В БиГ упал военный вертолет: он участвовал в операции сил Евросоюза

МО Италии заявило о крушении своего военного вертолета в Боснии Фото: REUTERS.

В Боснии и Герцеговине произошло крушение воздушного судна. Разбился итальянский военный вертолет. Он участвовал в операции сил Евросоюза "Алфея". Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Италии.

Уточняется, что инцидент случился с вертолетом типа CH-47. В результате ЧП погибли четыре человека. Жертвами стали два военнослужащих и сотрудники Красного Креста.

Известно, что на борту находилось 15 человек. О судьбе остальных информации нет.

Портал Klix заявил, что в БиГ разбился вертолет миротворческой миссии ЕС в районе города Брчко. По его данным, жертвами катастрофы стали три человека. Как поясняется, инфраструктура после падения воздушного судна осталась цела. На месте ЧП работают полицейские, пожарные и врачи. Район оцепили.