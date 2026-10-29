В Кремле отвергли предложения временного перемирия в конфликте на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Москва выступает за установление основательного мира на Украине. Такой подход не предусматривает перемирия. Об этом уведомил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в диалоге с телеканалом NBC News.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не согласна на предложения о приостановке ударов. Так стороны не достигнут прочного мира.

"Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", - проинформировал Дмитрий Песков.

Идеи Запада о временной остановке ударов звучат регулярно на фоне приближающейся зимы и трудностей Киева.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал скорое начало переговоров по Украине. Он отметил, что встреча пройдет при участии дипломатов от Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры состоятся в Абу-Даби после 4 ноября.