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НовостиПолитика29 октября 2026 23:01

В Кремле отвергли предложения временного перемирия в конфликте на Украине

Песков заявил, что России нужен полноценный мир на Украине, а не перемирие
Алина КОЧНЕВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Москва выступает за установление основательного мира на Украине. Такой подход не предусматривает перемирия. Об этом уведомил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в диалоге с телеканалом NBC News.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не согласна на предложения о приостановке ударов. Так стороны не достигнут прочного мира.

"Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", - проинформировал Дмитрий Песков.

Идеи Запада о временной остановке ударов звучат регулярно на фоне приближающейся зимы и трудностей Киева.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал скорое начало переговоров по Украине. Он отметил, что встреча пройдет при участии дипломатов от Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры состоятся в Абу-Даби после 4 ноября.