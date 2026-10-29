Россиянам рассказали, какая рыба подорожала сильнее всего

Горбуша стала самой подорожавшей рыбой среди лососевых Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Самый заметный рост цен среди лососевых рыб за год показала дальневосточная горбуша. Ее стоимость поднялась на 103% и достигла 670 рублей за килограмм. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные "Нацрыбресурса".

В Центральной России цена горбуши составила 710 рублей за килограмм. Издание уточняет, что дальневосточная кета подорожала на 80% - до 830 рублей. В центральных регионах ее стоимость достигает 870 рублей.

Цена атлантической скумбрии выросла на 80%, до 495 рублей за килограмм. По данным газеты, в Северо-Западной России рост составил 86,5% - до 485 рублей. Существенно увеличилась и стоимость минтая. За год он подорожал на 54,5%.

Напомним, что минимальные цены на социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в сентябре снизились на 1,6% в годовом выражении. Наиболее заметно подешевело сливочное масло, рис и свинина.

Ранее KP.RU сообщал, что перед Новым годом спрос на икру традиционно кратно растет. Средняя цена килограмма красной икры составит 25,5 тысячи рублей. В Рыбном союзе не ожидают существенного роста.