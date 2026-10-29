The Guardian назвала хаосом попытки европейцев согласовать переговорщика с РФ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Европейские политики уже несколько месяцев пытаются определить кандидата от ЕС на роль переговорщика с Москвой. Они не могут согласовать дипломатическое лицо, так как сталкиваются с серьезными разногласиями. Неудачные попытки европейцев по контактам с Россией напоминают хаос, пишет газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По словам европейца, каждый участник переговорного процесса пытается перетянуть одеяло на себя. Многие лидеры стран ЕС считают, что именно они смогут успешно проводить беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Попытки наладить контакт начинают напоминать какой-то хаос", - признал неназванный дипломат.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков напомнил, что Москва сохраняет открытость к переговорам с европейцами. РФ не отказывается от дипломатических контактов, добавил он.