В аэропортах Москвы более трех часов действуют ограничения на полеты на фоне атаки БПЛА

Во всех московских аэропортах действуют временные ограничения на работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

С 22:50 29 октября все четыре московских аэропорта работают в ограниченном режиме. Временные меры действуют в авиагаванях Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации в "Макс".

В 02:10 аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Внуково, Шереметьево и Жуковский недоступны для полетов.

Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы на фоне беспилотной атаки на столицу. На этом фоне более 20 самолетов, следовавших в Москву, перенаправили в другие города. Так, из Внуково на запасные аэродромы отправили 12 рейсов. Компании "Аэрофлот" и "Победа" корректируют расписание из-за временных ограничений в столичных авиагаванях.