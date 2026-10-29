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НовостиОбщество29 октября 2026 23:23

В аэропортах Москвы более трех часов действуют ограничения на полеты на фоне атаки БПЛА

Во всех московских аэропортах действуют временные ограничения на работу
Алина КОЧНЕВА
Во всех московских аэропортах действуют временные ограничения на работу

Во всех московских аэропортах действуют временные ограничения на работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

С 22:50 29 октября все четыре московских аэропорта работают в ограниченном режиме. Временные меры действуют в авиагаванях Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации в "Макс".

В 02:10 аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Внуково, Шереметьево и Жуковский недоступны для полетов.

Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы на фоне беспилотной атаки на столицу. На этом фоне более 20 самолетов, следовавших в Москву, перенаправили в другие города. Так, из Внуково на запасные аэродромы отправили 12 рейсов. Компании "Аэрофлот" и "Победа" корректируют расписание из-за временных ограничений в столичных авиагаванях.