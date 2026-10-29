Дмитриев: заявившая об отставке глава ЕЦБ Лагард измучена проблемами ЕС Фото: REUTERS.

В четверг, 29 октября, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о решении уйти с поста. Заявившая об отставке глава ЕЦБ кажется измученной. Такой комментарий дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Глава РФПИ вновь указал на неверную политику европейских стран. Он выразил сочувствие председателю ЕЦБ.

"Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами", - написал Кирилл Дмитриев.

Глава Европейского центрального банка оповестила, что уходит в отставку 7 февраля 2027 года. Она покинет свой пост до официального истечения восьмилетнего срока полномочий. Этот период завершался осенью 2027 года.