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НовостиПолитика29 октября 2026 23:33

Уходящая с поста главы ЕЦБ Лагард выглядит измученной: Дмитриев объяснил, с чем это связано

Дмитриев: заявившая об отставке глава ЕЦБ Лагард измучена проблемами ЕС
Алина КОЧНЕВА
Дмитриев: заявившая об отставке глава ЕЦБ Лагард измучена проблемами ЕС

Дмитриев: заявившая об отставке глава ЕЦБ Лагард измучена проблемами ЕС

Фото: REUTERS.

В четверг, 29 октября, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о решении уйти с поста. Заявившая об отставке глава ЕЦБ кажется измученной. Такой комментарий дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Глава РФПИ вновь указал на неверную политику европейских стран. Он выразил сочувствие председателю ЕЦБ.

"Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами", - написал Кирилл Дмитриев.

Глава Европейского центрального банка оповестила, что уходит в отставку 7 февраля 2027 года. Она покинет свой пост до официального истечения восьмилетнего срока полномочий. Этот период завершался осенью 2027 года.