Страховой стаж и коэффициенты за уход за внуками: в ОП предложили поощрять бабушек и дедушек

В ОП хотят начислять ухаживающим за внуками 10 пенсионных баллов ежегодно Фото: Евгения ГУСЕВА.

В России могут ввести поощрительную систему для бабушек и дедушек, ухаживающих за внуками. Речь идет о работающих родственниках. Таким бабушкам и дедушкам следует ежегодно начислять дополнительные 10 пенсионных баллов. Об этом заявил председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Он также предложил начислять надбавку к пенсии пожилым бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков. Она должна быть на уровне не менее 10%, добавил член ОП РФ.

"Для работающих бабушек и дедушек, ухаживающих за своими внуками, необходимо предусмотреть начисление максимального пенсионного коэффициента - 10 баллов. Таким образом, они смогут одновременно получать не только трудовой, но и страховой стажи", - пояснил Сергей Рыбальченко.

Поддержать пожилых людей предложил также бывший депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что пенсионерам необходима финансовая помощь. Это касается не только бабушек и дедушек, указал Ярослав Нилов.