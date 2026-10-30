"День, представляющий очень высокую угрозу": во Франции мобилизовали силовиков перед Хэллоуином

Министр Нуньес: Франция направит 70 тысяч силовиков на протесты в Хэллоуин Фото: REUTERS.

Французское руководство готовится к массовым беспорядкам в предстоящие выходные. В стране ожидают, что люди вновь выйдут на протесты 31 октября. Обстановка может обостриться на фоне празднования Хэллоуина. В связи с этим Париж дополнительно направляет 70 тысяч силовиков на протесты 31 октября. Так объявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, транслирует агентство Reuters.

Министр заявил, что несколько радикальных групп призвали участников акций к "насильственным собраниям" в Хэллоуин. Соответствующие идеи активно продвигают "желтые жилеты" и крайне левые, уточнил глава МВД.

"31 октября - день, представляющий очень высокую угрозу общественному порядку", - констатировал Лоран Нуньес.

В прошлые выходные протесты распространились еще на несколько европейских стран. Жители Испании вышли в защиту пенсионной системы. Итальянцы - с антивоенными требованиями. В Албании на фоне протестов произошли столкновения митингующих с полицией.