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НовостиВ мире30 октября 2026 0:56

"День, представляющий очень высокую угрозу": во Франции мобилизовали силовиков перед Хэллоуином

Министр Нуньес: Франция направит 70 тысяч силовиков на протесты в Хэллоуин
Алина КОЧНЕВА
Министр Нуньес: Франция направит 70 тысяч силовиков на протесты в Хэллоуин

Министр Нуньес: Франция направит 70 тысяч силовиков на протесты в Хэллоуин

Фото: REUTERS.

Французское руководство готовится к массовым беспорядкам в предстоящие выходные. В стране ожидают, что люди вновь выйдут на протесты 31 октября. Обстановка может обостриться на фоне празднования Хэллоуина. В связи с этим Париж дополнительно направляет 70 тысяч силовиков на протесты 31 октября. Так объявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, транслирует агентство Reuters.

Министр заявил, что несколько радикальных групп призвали участников акций к "насильственным собраниям" в Хэллоуин. Соответствующие идеи активно продвигают "желтые жилеты" и крайне левые, уточнил глава МВД.

"31 октября - день, представляющий очень высокую угрозу общественному порядку", - констатировал Лоран Нуньес.

В прошлые выходные протесты распространились еще на несколько европейских стран. Жители Испании вышли в защиту пенсионной системы. Итальянцы - с антивоенными требованиями. В Албании на фоне протестов произошли столкновения митингующих с полицией.