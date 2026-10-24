Волна протестов захлестнула Европу Фото: REUTERS.

Суббота стала днём скоординированных массовых акций в нескольких европейских странах. Франция вышла против роста стоимости жизни и проблем в образовании, Испания — в защиту пенсионной системы, Италия — с антивоенными требованиями, а в Албании студенческий протест перерос в столкновения с полицией. У каждого города своя повестка, но общий фон один — накопленное социальное недовольство.

Этот день многие медиа назвали «субботой гнева». Во Франции это уже вторая волна общенациональной мобилизации за неделю, и власти развернули 70 тысяч полицейских и жандармов. В Испании пенсионная реформа стала центральной темой предвыборной кампании перед выборами 29 ноября, и на улицы Мадрида, по данным властей, вышли 250 тысяч человек. В Италии мирная антивоенная демонстрация прошла в целом спокойно, но не обошлось без короткой стычки у Колизея. А в Албании протест, начавшийся почти две недели назад с требований студентов, перерос в уличные столкновения с применением слезоточивого газа и водомётов.

Самой напряжённой выдалась ситуация в столице Албании Фото: REUTERS.

ПАРИЖ: СТОТЫСЯЧНЫЙ МАРШ И СТЫЧКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Парижская колонна двигалась от Итальянских ворот. Полиция оценила число участников в 110 тысяч человек, Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила о 250 тысячах. Большую часть времени шествие оставалось спокойным, но при разгоне колонны в сторону полиции полетели предметы, и силы правопорядка применили водомёты и слезоточивый газ. В Париже полиция провела более 3 тысяч проверок и задержала 65 человек.

Полиция оценила число участников в 110 тысяч человек, Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила о 250 тысячах Фото: REUTERS.

Протесты во Франции Фото: REUTERS.

Протесты во Франции Фото: REUTERS.

По всей стране, по данным МВД, на улицы вышли 410 тысяч человек — меньше, чем на прошлой неделе (тогда было 550 тысяч). CGT насчитала 800 тысяч. Помимо Парижа, столкновения были зафиксированы в Ренне, Нанте, Бордо, Ницце и Марселе. Лувр и музей Орсе в этот день не работали, а некоторые магазины заколотили витрины досками, опасаясь погромов.

Некоторые магазины заколотили витрины досками, опасаясь погромов. Мужчина на фото стоит с транспарантом, который гласит: «Как Тарцизий, я не оставлю магазины на поругание» Фото: REUTERS.

Полиция применяет водометы против демонстрантов в Нанте

А вот в другом крупном французском городе Лионе ситуация оказалась сложнее. После беспорядков предыдущей недели власти запретили шествие, но около 10 тысяч человек всё равно вышли на улицы, разбившись на небольшие группы. Префектура Роны описала передвижения демонстрантов как «очень хаотичные, без чёткой цели», а полиция применяла слезоточивый газ в нескольких точках, чтобы рассеять толпу.

Протесты во Франции Фото: REUTERS.

РИМ: АНТИВОЕННЫЙ МАРШ И КОРОТКАЯ СТЫЧКА У КОЛИЗЕЯ

Тональность римской акции заметно отличалась от французской. Марш от площади Республики в целом прошёл мирно. Участники выступали против роста военных расходов, политики НАТО и Израиля, а также в поддержку Палестины. Однако около 16:30 примерно 200 демонстрантов неожиданно повернули в сторону Колизея и попытались прорвать полицейское оцепенение. Часть из них ненадолго попала на территорию археологической зоны, после чего покинула её. Слышались выкрики «Все ненавидят полицию».

Протест в Италии Фото: REUTERS.

Около 16:30 примерно 200 демонстрантов неожиданно повернули в сторону Колизея и попытались прорвать полицейское оцепенение. Фото: REUTERS.

Акция протеста в Риме Фото: REUTERS.

Акция протеста в Риме Фото: REUTERS.

Тысячи людей вышли на акции протеста в Париже

Протест в Италии Фото: REUTERS.

МАДРИД: 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ЗАЩИТУ ПЕНСИЙ

В Мадриде колонна прошла от вокзала Аточа до Гран-Виа. По данным городских властей, на улицы вышли 250 тысяч человек. Демонстранты несли плакаты «Защитите и гарантируйте наши пенсии», «Хлеб, крыша, свобода».

Протесты в Мадриде Фото: REUTERS.

Протесты проходят на фоне предвыборной кампании перед выборами 29 ноября. Правящая Социалистическая партия обвиняет правую Народную партию в намерении ослабить механизм индексации пенсий по инфляции. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обещает в случае победы сохранить привязку пенсий к росту цен. В Испании около 6,8 миллиона человек получают государственную пенсию, средний размер которой в сентябре составлял 1576 евро, что позволяет вести довольно скромную жизнь

ТИРАНА: УЛИЧНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Самой напряжённой выдалась ситуация в столице Албании. Протест, начавшийся около двух недель назад с требований студентов улучшить условия в сфере высшего образования, в этот день перерос в масштабные столкновения. По сообщениям Bloomberg, демонстранты бросали камни и поджигали предметы, а полиция отвечала слезоточивым газом, водомётами и резиновыми пулями. Столкновения сосредоточились на главной магистрали столицы: протестующие выламывали камни из тротуара и бросали их в полицейских, мусорные баки поджигались, беспорядки распространились и на другие районы Тираны.

Cотрудники полиции применяют водометы против демонстрантов в Тиране Фото: REUTERS.

Столкновения протестующих с полицией в Монпелье

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Коктейль Молотова попал в полицейского в Тиране Фото: REUTERS.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Премьер-министр Эди Рама возложил ответственность за насилие на «крайне левые группировки» и дезинформацию в социальных сетях, опубликовав кадры с людьми в масках, входящими в штаб-квартиру Демократической партии, и иронично назвав это «университетом насилия». В ходе протестов всё громче звучали требования отставки Рамы, но твердо намерен «пересидеть» недовольство граждан.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

Протест в Тиране Фото: REUTERS.

ОБЩИЙ ВЕРДИКТ

При всём разнообразии требований — от французских цен до албанских вузов и испанских пенсий — протестная волна 24 октября показала общую для многих европейских стран тенденцию: накопление социального недовольства на фоне экономического давления и политической неопределённости. Франция и Албания ответили на протесты силой, Италия и Испания продемонстрировали более мягкий сценарий. Но в каждом случае властям пришлось считаться с масштабом вышедших на улицы людей.

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