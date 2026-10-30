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НовостиОбщество30 октября 2026 1:09

ТАСС: украинцы составили почти половину обратившихся за убежищем в РФ иностранцев

К России поступило 2 056 заявлений от украинцев с просьбой об убежище
Алина КОЧНЕВА
К России поступило 2 056 заявлений от украинцев с просьбой об убежище

К России поступило 2 056 заявлений от украинцев с просьбой об убежище

Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

За три квартала 2026 года граждане Украины 2 056 раз обращались к РФ с просьбой о предоставлении убежища. Всего таких заявлений от иностранцев поступило чуть более 3 800. Так, украинцы составили почти половину обратившихся за убежищем к России иностранцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

Отмечается, что в 2025-м заявлений от граждан Украины было на 471 больше. При этом они остаются в лидерах среди иностранцев.

На втором месте по числу прошений об убежище оказались граждане Сирии. Такие заявления также часто подавали жители Афганистана, Узбекистана и Ирана.

По данным МВД, граждане Украины - нередкие гости в России. За полгода свыше 14 тысяч украинцев въехали на территорию РФ. Большинство прибывших пересекли границу на самолете.