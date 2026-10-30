ЕС хочет место на переговорах по Украине, но есть нюанс: что не так

У ЕС нет единой позиции для переговоров с Россией и США по Украине Фото: REUTERS.

Евросоюз пока не сформировал единую позицию по возможным компромиссам по Украине, которые могли бы стать предметом переговоров с Россией и США. Об этом ТАСС сообщил источник в Брюсселе.

"Страны Евросоюза не выработали никакой единой позиции, определяющей возможные компромиссы с европейской стороны для решения украинского конфликта, которые могли бы обсуждаться с США и Россией", - сказал информатор.

Собеседник агентства отметил, что на данный момент у Брюсселя есть лишь 20 пунктов, подготовленных главой евродипломатии Каей Каллас. По его оценке, этот документ повторяет требования ЕС с 2022 года и не учитывает текущую ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что на данный момент речи об участии европейцев в трехсторонних переговорах по установлению мира на Украине не идет. Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что представители ЕС смогут попасть на встречу только при покупке входных билетов.