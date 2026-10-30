Поставки рыбы из Турции в РФ сильно выросли в сентябре 2026-го: обновлен рекорд

Россия в 1,5 раза увеличила импорт рыбы из Турции Фото: Алексей БУЛАТОВ.

РФ в сентябре заметно увеличила импорт рыбной продукции из Турции. Поставки выросли сразу в 1,5 раза. РФ импортировала рыбы на рекордные 73 миллиона долларов. Об этом гласят данные турецкой статистической службы, цитирует РИА Новости.

В сравнении с августом объем поставок вырос на 34%. Заметнее всего увеличился импорт замороженной рыбы. В сентябре объем поставок этих продуктов достиг 55,3 миллиона долларов. Так, импорт замороженной рыбы вырос в 1,7 раза в годовом выражении.

Турция также активно экспортировала в Россию свежую и охлажденную рыбу. По большей части это была форель.

В этом году в РФ сильнее всего подорожала дальневосточная горбуша. Стоимость поднялась на 103%. Она достигла в среднем 670 рублей за килограмм. В Центральной России цена горбуши составила 710 рублей за килограмм.