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НовостиПолитика30 октября 2026 1:50

Посольство РФ в Германии: мир с Россией отвечает интересам Запада

В посольстве РФ призвали Запад осознать, что мир с Россией отвечает интересам их народов
Алина КОЧНЕВА
В посольстве РФ призвали Запад к миру. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В посольстве РФ призвали Запад к миру. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Простые люди из стран Запада на желают конфронтации с Россией. Они выступают за мирное сосуществование. Такой подход отвечает интересам Запада. На это обратили внимание в посольстве России в Германии, транслирует РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва готова мирным путем решать возникшие противоречия. Важно договариваться и искать дипломатические способы разрешения конфликтов, указали там.

"Западным политикам пора осознать, что мирное сосуществование с Россией отвечает прежде всего интересам их собственных народов", - уведомили в посольстве.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад не смог нанести Москве стратегическое поражение. Однако страны продолжают готовиться "к войне к 30-му году". Россия не хотела бы эскалации, но готова к ней, указал президент.