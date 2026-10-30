В посольстве РФ призвали Запад к миру. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Простые люди из стран Запада на желают конфронтации с Россией. Они выступают за мирное сосуществование. Такой подход отвечает интересам Запада. На это обратили внимание в посольстве России в Германии, транслирует РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва готова мирным путем решать возникшие противоречия. Важно договариваться и искать дипломатические способы разрешения конфликтов, указали там.

"Западным политикам пора осознать, что мирное сосуществование с Россией отвечает прежде всего интересам их собственных народов", - уведомили в посольстве.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад не смог нанести Москве стратегическое поражение. Однако страны продолжают готовиться "к войне к 30-му году". Россия не хотела бы эскалации, но готова к ней, указал президент.