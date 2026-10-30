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НовостиВ мире30 октября 2026 2:10

Меркурис: Киев пытается скрыть масштабы повреждений Южного моста

Меркурис усомнился в возможности восстановить Южный мост за неделю
Мария ПАНЮТИНА
Меркурис: Киев пытается скрыть масштабы повреждений Южного моста

Меркурис: Киев пытается скрыть масштабы повреждений Южного моста

Фото: REUTERS.

Повреждения Южного моста в Киеве в результате российских ударов значительно серьезнее, чем сообщают украинцы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт уточнил, что многочисленные повреждения получили как автомобильная дорога, так и железнодорожные пути. Он добавил, что в ближайшее время Украина не сможет использовать мост для перевозки военной техники.

"Все сообщения, что мост можно отремонтировать всего за неделю, кажутся совершенно нереалистичными. Если в сооружении образовалось несколько пробоин <…> Некоторые теперь сравнивают этот мост со швейцарским сыром", - сказал Меркурис на YouTube-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные поразили Южный мост. Он был задействован для транспортировки военных грузов. В Киеве вновь произошел транспортный коллапс из-за перекрытия Южного моста. На обоих берегах Днепра образовались огромные пробки.