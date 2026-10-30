Кибератака на Polymarket затронула более 700 аккаунтов: хакеры украли 2,5 млн долларов

Хакеры украли 2,5 млн долларов у пользователей платформы Polymarket Фото: REUTERS.

В результате кибератаки на американскую платформу прогнозов Polymarket злоумышленники похитили со счетов пользователей более 2,5 млн долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, хакер вывел средства более чем с 700 пользовательских аккаунтов. Журналисты установили, что на криптокошельке предполагаемого злоумышленника оказалось свыше 2,5 млн долларов, похищенных у клиентов сервиса.

Газета уточняет, что хакеры воспользовались уязвимостью в стороннем инструменте DebugBear, который применялся для мониторинга производительности сайта Polymarket. Платформа пообещала полностью компенсировать потери всем пострадавшим.

Ранее KP.RU сообщал, что криптовалютная биржа Binance временно приостановила все операции по пополнению и выводу средств из-за возможной хакерской атаки. Специалисты проводят проверку безопасности и блокируют активы.