Биржа Binance приостановила все операции после хакерской атаки

Биржа Binance приостановила все операции Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/Global Look Press

Криптовалютная биржа Binance временно приостановила все операции по пополнению и выводу средств на фоне возможной хакерской атаки. Об этом сообщила администрация платформы.

"В качестве меры предосторожности мы временно остановили все операции по вводу и выводу средств. В настоящее время наша команда проводит проверки безопасности", - следует из заявления в X.

В компании добавили, что специалисты сейчас блокируют активы и взаимодействуют с правоохранительными органами. При этом руководство Binance пообещало полностью компенсировать возможные потери.

Стоит отметить, что еще в 2023 году Binance запретила гражданам России и любым физлицам, проживающим в РФ, совершать сделки по покупке и продаже долларов и евро через платформу P2P.

Ранее KP.RU сообщал, что суд приговорил бывшего директора Binance в СНГ Владимира Смеркиса к пяти годам колонии за мошенничество. Он не исполнил обязательства перед заказчиком на сумму более 8,8 миллионов рублей.

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