Марочко назвал целенаправленными удары ВСУ по гражданским объектам Луганска Фото: REUTERS.

Украинские операторы беспилотников целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру Луганска во время массированного удара 29 октября. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт уточнил, что ВСУ не могли случайно выбрать эти объекты в качестве целей. Характер повреждений свидетельствует о намеренном нанесении ущерба гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Касаемо удара по столице Луганской Народной Республики: абсолютно исключены любые ошибки со стороны украинских боевиков <...> И, естественно, намеревалось уничтожить как можно больше мирных граждан", - сказал Марочко для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за атаки киевского режима в ЛНР были повреждены жилые дома, здания почтового отделения и госархива. Погибла одна женщина. Также энергетическая инфраструктура подверглась ударам, после которых без света остались более 150 тысяч абонентов.