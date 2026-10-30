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НовостиВ мире30 октября 2026 3:02

Атака хакеров и многомиллиардные потери: в Binance оценили ущерб и рассказали о средствах пользователей

Binance оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд
Алина КОЧНЕВА
Binance оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Binance оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криптовалютная биржа Binance заявила об "инциденте с безопасностью". Хакерская атака повлияла на деятельность платформы. Общий ущерб бирже оценивается в 6,3 миллиарда долларов. Так Binance сообщила в соцсети Х.

По данным платформы, инцидент мог быть связан с "компрометацией ноутбука инженера". Руководство биржи заверило, что все средства пользователей при этом находятся в безопасности. Компания покроет все убытки, сказано в сообщении.

"Общий ущерб оценивается примерно в $6,3 млрд. В сотрудничестве с нашими партнерами в блокчейн-индустрии нам удалось заморозить часть затронутых активов - на данный момент заблокировано около $3 млрд непосредственно в блокчейне", - оповестили в Binance.

На крипторынке с начала суток наблюдают резкое падение валют. Рынок просел на фоне сообщений о взломе биржи. Сама компания официально не заявляла о хакерской атаке.