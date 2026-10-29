С чем связано резкое снижение крипторынка? Биржа Binance выступила с комментарием

Binance опровергла хакерскую атаку на средства пользователей криптобиржи Фото: REUTERS.

На крипторынке 30 октября наблюдается резкое падение валют. Рынок просел на фоне сообщений о якобы взломе биржи Binance. При этом сама компания опровергла хакерскую атаку. Криптобиржа заявила, что средства пользователей находятся в сохранности. Так говорится в сообщении платформы в соцсети Х.

"Фактов воздействия на средства пользователей не выявлено", - уведомили в Binance.

Руководство биржи пояснило, что специалисты находятся в курсе заявлений о возможной проблеме с безопасностью. Платформа уже проводит "активное расследование", сказано в материале.

Пентагон тем временем рассматривает массовые сбои морозильного оборудования на американских базах как возможную хакерскую атаку. Неисправности произошли в августе и затронули как минимум шесть магазинов на военных объектах.

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